По захваченному россиянами БДК «Константин Ольшанский» ударили ракетой «Нептун»

По БДК «Константин Ольшанский» ударили ракетой «Нептун». Фото: armyinform

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FreeДом рассказал, что ВСУ ударили по захваченному в 2014 году БДК проекта 775 «Константин Ольшанский».



По его словам, россияне 9 лет грабили его, снимая оборудование и использовали для ремонта собственных кораблей этого проекта, потому что заказать оборудование в Польше через подставные агентства РФ не удалось.



«На 10 год войны, поняв, что количество БДК постоянно уменьшается, россияне решили восстановить наш корабль (прим. – Ольшанский) и выдать его за восстановленный "Минск" или "Оленегорский горняк", потому что отстроить свои корабли РФ не может. Его год ремонтировали и собирались применить против Украины, поэтому было принято решение нанести огневое поражение по нему, к сожалению. Поэтому применили наш "Нептун"», - заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины.



Напомним, при атаке ВСУ на ЧФ РФ в Крыму в разведывательный корабль «Иван Хурс» попали сразу две ракеты.



Ранее в сеть выложили последнее видео, заснятое на российском большом десантном корабле «Цезарь Куников» в Черном море перед попаданием в него беспилотного надводного аппарата (БНА) «Magura».