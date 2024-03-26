По захопленому росіянами ВДК «Костянтин Ольшанський» вдарили ракетою «Нептун»

По ВДК «Костянтин Ольшанський» вдарили ракетою «Нептун». Фото: armyinform

Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі FreeДом розповів, що ЗСУ вдарили по захопленому у 2014 році ВДК проєкту 775 «Костянтин Ольшанський».



За його словами, росіяни 9 років грабували його, знімаючи обладнання та використовували для ремонту власних кораблів цього проєкту, тому що замовити обладнання у Польщі через підставні агенції РФ не вдалося.



«На 10 рік війни, зрозумівши, що кількість ВДК постійно зменшується, вирішили відновити наш корабель (прим. - Ольшанський) та видати його за відновлений "Мінськ" або "Оленегорський горняк", тому що відбудувати свої кораблі РФ не спроможна. Його рік ремонтували та збиралися застосувати проти України, тому було ухвалено рішення нанести вогневе ураження по ньому, на жаль. Тому застосували наш "Нептун"», - заявив речник Військово-морських сил ЗС України.



Нагадаємо, при атаці ЗСУ на ЧФ РФ у Криму в розвідувальний корабель «Іван Хурс» влучили одразу дві ракети.



Раніше у мережу виклали останнє відео, зняте на російському великому десантному кораблі «Цезар Куніков» у Чорному морі перед влучанням у нього безпілотного надводного апарату (БНА) «Magura».