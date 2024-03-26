Глава ФСБ обвинил Украину в теракте в «Крокусе». При этом доказательств не предоставил

Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото из открытых источников

Директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал для российских журналистов ситуацию, сложившуюся после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

В частности, глава ФСБ заявил, что информация о том, что террористов якобы ждали в Украине, дорабатывается.

«Сейчас все делается для того, чтобы выявить всех участников этой бойни. И тех, что находятся на территории России и тех, кто за рубежом. Раз террористы делали ноги, значит они намеревались уйти. Я открою секрет — на той стороне их хотели встретить как героев. Пусть эта фраза на данный момент останется такой, какой я ее сказал», — подчеркнул Бортников.

Также он отметил, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен.



«Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов», — сказал он.



При этом Бортников заявил, что необходимо признать СБУ «террористической организацией».

«Теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — утверждает глава ведомства.



Также директор ФСБ заявил, что данные США носили «общий характер» и спецслужбы РФ на нее реагировали.



Ранее сообщалось, что секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.

«Конечно, Украина», — ответил Патрушев, на вопрос журналиста о том, кто причастен к нападению на «Крокус Сити Холл» — ИГИЛ или Украина.

Российские власти и пропагандисты продолжают утверждать о причастности Украины к теракту. При этом каких-либо доказательств своих слов они не приводят.

Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».



О непричастности Украины к теракту заявляли украинские власти, включая президента Зеленского. Также об этом заявили США, которые в начале марта предупреждали РФ о готовящейся атаке экстремистов.



Ранее в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.

Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.