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Глава ФСБ обвинил Украину в теракте в «Крокусе». При этом доказательств не предоставил

26 марта 2024, 16:28

Глава ФСБ обвинил Украину в теракте в «Крокусе». При этом доказательств не предоставил

Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото из открытых источников Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото из открытых источников

Директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал для российских журналистов ситуацию, сложившуюся после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

В частности, глава ФСБ заявил, что информация о том, что террористов якобы ждали в Украине, дорабатывается. 

«Сейчас все делается для того, чтобы выявить всех участников этой бойни. И тех, что находятся на территории России и тех, кто за рубежом. Раз террористы делали ноги, значит они намеревались уйти. Я открою секрет — на той стороне их хотели встретить как героев. Пусть эта фраза на данный момент останется такой, какой я ее сказал», — подчеркнул Бортников.

Также он отметил, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен.

«Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов», — сказал он.

При этом Бортников заявил, что необходимо признать СБУ «террористической организацией». 

«Теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — утверждает глава ведомства.

Также директор ФСБ заявил, что данные США носили «общий характер» и спецслужбы РФ на нее реагировали.

Ранее сообщалось, что секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.

«Конечно, Украина», — ответил Патрушев, на вопрос журналиста о том, кто причастен к нападению на «Крокус Сити Холл» — ИГИЛ или Украина.

Российские власти и пропагандисты продолжают утверждать о причастности Украины к теракту. При этом каких-либо доказательств своих слов они не приводят.

Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».

О непричастности Украины к теракту заявляли украинские власти, включая президента Зеленского. Также об этом заявили США, которые в начале марта предупреждали РФ о готовящейся атаке экстремистов.

Ранее в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.

Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.

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