Координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье связан с Украиной кремлевской пропагандой. Об этом сообщает корреспондент «Укринформ».

«Это была атака, проведенная оперативниками ИГИЛ-Хорасан, точка», — добавил он во время телефонного брифинга с журналистами 25 марта.

Кирби сказал, что не удивлен распространением Кремлем информации о якобы причастности украинских служб к теракту.

«Это лишь еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать в попытке связать с тем, что они делают в Украине, в попытке найти хоть какое-то оправдание своему непрерывному насилию и грабежу», — подчеркнул Кирби.

Он также напомнил, что США заранее предупреждали российские власти о планах ИГИЛ относительно теракта.

Напомним, 22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.