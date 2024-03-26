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Голова ФСБ звинуватив Україну в теракті в «Крокусі». При цьому доказів не надав

26 березня 2024, 16:28

Голова ФСБ звинуватив Україну в теракті в «Крокусі». При цьому доказів не надав

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков. Фото з відкритих джерел Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков. Фото з відкритих джерел

Директор ФСБ Олександр Бортніков прокоментував для російських журналістів ситуацію, що склалася після теракту в «Крокус Сіті Холлі». Про це повідомило російське видання Baza.

Зокрема, голова ФСБ заявив, що інформація про те, що на терористів нібито чекали в Україні, доопрацьовується.

«Наразі все робиться для того, щоб виявити всіх учасників цієї бійні. І тих, що знаходяться на території Росії, і тих, хто за кордоном. Якщо терористи робили ноги, то вони мали намір піти. Я відкрию секрет — по той бік їх хотіли зустріти як героїв. Нехай ця фраза на даний момент залишиться такою, якою я її сказав», — наголосив Бортніков.

Він зазначив, що замовника теракту в «Крокусі» поки не встановлено.

«Ми бачимо, хто організовував, хто вербував, робитимемо все, щоб виявити організаторів», — сказав він.

При цьому Бортніков заявив, що слід визнати СБУ «терористичною організацією».

«Теракт у "Крокусі" потрібен був західним спецслужбам та Україні, щоб розгойдати ситуацію, створити паніку в суспільстві в Росії», — стверджує глава відомства.

Також директор ФСБ заявили, що попередженя США про атаку екстремістів мали «загальний характер» і спецслужби РФ на них не реагували.

Раніше повідомлялося, що секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.

«Звичайно, Україна», — відповів Патрушев на запитання журналіста про те, хто причетний до нападу на «Крокус Сіті Холл» — ІДІЛ або Україна.

Російська влада та пропагандисти продовжують стверджувати про причетність України до теракту. При цьому жодних доказів своїх слів вони не наводять.

Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».

Про непричетність України до теракту заявляла українська влада, включаючи президента Зеленського. Також про це заявили США, які на початку березня попереджали РФ про атаку екстремістів, що готується.

Раніше у зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл» намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено «вікно» для переходу держкордону.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що версія, що розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.

Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.

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