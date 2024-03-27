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Ущерб окружающей среде от атаки РФ на ДнепроГЭС уже достигает 140 миллионов грн — Минприроды

27 марта 2024, 22:31

Ущерб окружающей среде от атаки РФ на ДнепроГЭС уже достигает 140 миллионов грн — Минприроды

Ущерб окружающей среде от атаки россиян по ДнепроГЭС в Запорожье 22 марта оценивают ориентировочно в 140 млн грн, но в дальнейшем эта цифра возрастет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

«Ущерб окружающей среде от попадания российских ракет в ДнепроГЭС сейчас рассчитан в 140 млн грн. Ущерб окружающей среде — это не только разрушение, загрязнение воды, а также взрывы, горение, что имеет большое влияние на экосистему. Эта цифра может измениться, но только в сторону увеличения», — сказал Стрелец.

При этом, он выразил надежду, что возможно, через несколько дней выйдем на нормальный уровень воды в целом.

По словам министра, с начала полномасштабного вторжения Госэкоинспекция уже зафиксировала более 4 тыс преступлений РФ против окружающей среды, а объем отходов разрушения достиг 600 тыс тонн.

Напомним российские оккупанты 22 марта атаковали самую большую гидроэлектростанцию в Украине — ДнепроГЭС. В результате это привело к глобальным последствиям, которые ликвидировать быстро вряд ли удастся.

 

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