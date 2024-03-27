Збитки навколишнього середовища від атаки РФ на ДніпроГЕС вже сягають 140 мільйонів грн.

Збитки довкілля від атаки росіян по ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня оцінюють орієнтовно у 140 млн грн, але надалі ця цифра зросте. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«Збитки навколишнього середовища від влучення російських ракет у ДніпроГЕС зараз розраховані на 140 млн грн. Збитки навколишнього середовища - це не тільки руйнування, забруднення води, а також вибухи, горіння, що має великий вплив на екосистему. Ця цифра може змінитися, але лише у бік збільшення», - сказав Стрілець.

При цьому він висловив сподівання, що можливо, за кілька днів вийдемо на нормальний рівень води загалом.

За словами міністра, з початку повномасштабного вторгнення Держекоінспекція вже зафіксувала понад 4 тис. злочинів РФ проти навколишнього середовища, а обсяг відходів руйнування досяг 600 тис. тонн.

Нагадаємо, російські окупанти 22 березня атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні — ДніпроГЕС. В результаті це призвело до глобальних наслідків, які ліквідувати швидко навряд чи вдасться.