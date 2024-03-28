Питання підвищення тарифів на електроенергію наразі не розглядається — Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: кадр із відео

Міністерство енергетики України не розглядає питання щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону Єдині новини.







«Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», — зазначив він.



Однак зараз, за словами міністра, говорити про підвищення зарано.



«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», - додав Галущенко.



Нагадаємо, в результаті двох прямих ракетних ударів по Дніпровській гідроелектростанції (ДніпроГЕС) станція перебувала в критичному стані.



Вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурних об'єктах на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.