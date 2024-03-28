Белгородская область под атакой дронов: детали

Сегодня днем, 28 марта, в российской Белгородской области в очередной раз работали силы противовоздушной обороны. Известно, что якобы было сбито два БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



В оборонном ведомстве отметили, что около 12:30 (11:30 киевское время) была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».



Так, силы ПВО сбили два беспилотника над территорией Белгородской области.



Власти региона пока никак не прокомментировали инцидент.



Ранее мы писали, что 27 марта беспилотный летательный аппарат врезался в здание управления Министерства внутренних дел России в Белгороде. По данным «Базы», в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии в здании УМВД. По предварительной информации, есть пострадавшие.