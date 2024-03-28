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Бєлгородська область під атакою дронів: деталі

28 березня 2024, 14:54

Бєлгородська область під атакою дронів: деталі

Сьогодні вдень, 28 березня, у російській Бєлгородській області вкотре працювали сили протиповітряної оборони. Відомо, що нібито було збито два БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

В оборонному відомстві зазначили, що близько 12:30 (11:30 київський час) було «припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».

Так, сили ППО збили два безпілотники над територією Бєлгородської області.

Влада регіону поки ніяк не прокоментувала інцидент.

Раніше ми писали, що 27 березня безпілотний літальний апарат врізався у будівлю управління Міністерства внутрішніх справ Росії у Бєлгороді. За даними «Бази», внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС. За попередньою інформацією є постраждалі.

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