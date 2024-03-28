Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы

28 марта 2024, 17:25

Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех членов группировки «ДНР», которые незаконно организовали российские президентские выборы на временно оккупированной территории Донецкой области.

«Речь идет о Денисе Пушилине — гауляйторе Донецка, Артеме Жоге — одном из руководителей "избирательного штаба" Путина, Владимире Высоцком — руководителе "избиркома ДНР"», — сообщили в  СБУ.

По данным следствия, все трое организовали массовые фальсификации участия местных жителей в фейковых выборах.

«Также они отчитывались Москве о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей региона. Для этого "рисовали голоса" в пользу главы Кремля даже из полностью разрушенной Авдеевки», — отмечается в сообщении.

Жога формировал руководящий состав оккупационных избиркомов и лично контролировал итоги так называемого голосования. 

«Соответствующие указания он давал Высоцкому, организовывавшему подворовые обходы в сопровождении вооруженных захватчиков. В ходе таких "рейдов" его участники требовали поставить необходимые отметки в незаконных бюллетенях», — уточняют в ведомстве.

На основании собранных доказательств следователи СБУ уведомили всех трех фигурантов о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В СБУ напоминают, что Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, а Жога — к 12 лет заключения заочно. Злоумышленники находятся на временно оккупированной части Украины.

ТЕГИ

Прочее
выборы на оккупированных территориях
Люди
Денис Пушилин Владимир Высоцкий Артем Жога

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
23:09
Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны
17:10
ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой
16:20
«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья
15:42
Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»
13:19
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы
09:59
Россияне перебрасывают военную технику из Мариуполя в Запорожскую область
09:47
Российские войска продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское — ISW
23:17
Главное за день: РФ обвиняет Украину в теракте в «Крокус-Сити». Донецк без связи и света
20:32
В «ДНР» рассказали, когда дадут свет и воду
13:20
СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков
12:58
На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь
все новости
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
18:37
Нам нужна помощь прямо сейчас — Зеленский о готовности к новому крупному наступлению России
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
17:05
Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»
16:47
В Николаевке Донецкой области из-за российского обстрела погибла женщина
16:15
Днем оккупанты обстреляли Дробышево Донецкой области
15:21
В результате российского обстрела по Купянскому району есть жертвы
14:54
Белгородская область под атакой дронов: детали
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
14:31
Куйбышевский НПЗ полностью остановился после атак дронов
13:59
В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка
13:53
У России недостаточно ресурсов для наступления на Харьков — ЦПД
12:21
Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:55
Из-за повреждения оборудования «Укрэнерго» ограничена подача электроэнергии в Харьковской и Одесской областях
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
11:37
В результате ударов РФ по Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие
11:17
Оккупанты продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке Донецкой области — ISW
10:59
Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке
все новости
ВИДЕО
Момент падения самолета над Севастополем. Кадр из видео Над Севастополем упал российский военный самолет
28 марта, 17:21
Самоподрыв россиян на мине в Херсонской области. Фото: кадр из видео Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
28 марта, 10:55
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: кадр из видео Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается — Герман Галущенко
28 марта, 09:50
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.  Фото: кадр из видео На прифронтовых территориях Донецкой области остается 3144 ребенка
27 марта, 15:20
Атака дронов ВСУ на оккупантов. Фото: кадр из видео ВСУ атакуют оккупантов на Купянском направлении с помощью дронов днем и ночью — видео
27 марта, 13:50
Фото: UEFA Украина вышла на Евро-2024 по футболу
26 марта, 23:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама