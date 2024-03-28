Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех членов группировки «ДНР», которые незаконно организовали российские президентские выборы на временно оккупированной территории Донецкой области.



«Речь идет о Денисе Пушилине — гауляйторе Донецка, Артеме Жоге — одном из руководителей "избирательного штаба" Путина, Владимире Высоцком — руководителе "избиркома ДНР"», — сообщили в СБУ.



По данным следствия, все трое организовали массовые фальсификации участия местных жителей в фейковых выборах.



«Также они отчитывались Москве о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей региона. Для этого "рисовали голоса" в пользу главы Кремля даже из полностью разрушенной Авдеевки», — отмечается в сообщении.



Жога формировал руководящий состав оккупационных избиркомов и лично контролировал итоги так называемого голосования.



«Соответствующие указания он давал Высоцкому, организовывавшему подворовые обходы в сопровождении вооруженных захватчиков. В ходе таких "рейдов" его участники требовали поставить необходимые отметки в незаконных бюллетенях», — уточняют в ведомстве.



На основании собранных доказательств следователи СБУ уведомили всех трех фигурантов о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



В СБУ напоминают, что Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, а Жога — к 12 лет заключения заочно. Злоумышленники находятся на временно оккупированной части Украины.