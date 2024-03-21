«Выборы Путина»: как «рисовали» голоса на оккупированных территориях ►

Голосование на президентских «выборах» в России впервые проводили на оккупированных украинских территориях. Почему именно в эти регионы вбрасывали огромные бюджеты и организовывали агитацию? Кто они — «варяги»-политтехнологи и руководители штабов, которых присылали из Москвы? И как «рисовались» нужные цифры? Каким образом были организованы фальсификации, года люди голосовали несколько раз — по паспортам РФ и затем по украинскому паспорту?



«Выборы Путина» как попытка легитимизации режима в глазах стран Запада. Признают ли ЕС, США и Британия Путина — президентом, а власть в России — законной и легитимной? Будут ли по-прежнему считать, что у Путина остается иммунитет, как у главы государства? Каковы могут быть последствия того, что в Москве пока что считают победой?