Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори

Служба безпеки України повідомила про підозру трьох членів угруповання «ДНР», які незаконно організували російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Донецької області.



«Йдеться про Дениса Пушиліна — гауляйтора Донецька, Артема Жогу — одного з керівників "виборчого штабу" Путіна, Володимира Висоцького — керівника "виборчкому ДНР"», — повідомили в СБУ.



За даними слідства, усі троє організували масові фальсифікації участі місцевих мешканців у фейкових виборах.



«Також вони звітували Москві про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали голоси" на користь глави Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки», — зазначається у повідомленні.



Жога формував керівний склад окупаційних виборчкомів та особисто контролював підсумки так званого голосування.



«Відповідні вказівки він давав Висоцькому, котрий організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких "рейдів" його учасники вимагали поставити необхідні позначки у незаконних бюлетенях», — уточнюють у відомстві.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всіх трьох фігурантів про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



У СБУ нагадують, що Пушиліна заочно засуджено до 15 років в'язниці, а Жога — до 12 років ув'язнення заочно. Зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України.