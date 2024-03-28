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Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори

28 березня 2024, 17:25

Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори

Служба безпеки України повідомила про підозру трьох членів угруповання «ДНР», які незаконно організували російські президентські вибори на тимчасово окупованій території Донецької області.

«Йдеться про Дениса Пушиліна — гауляйтора Донецька, Артема Жогу — одного з керівників "виборчого штабу" Путіна, Володимира Висоцького — керівника "виборчкому ДНР"», — повідомили в СБУ.

За даними слідства, усі троє організували масові фальсифікації участі місцевих мешканців у фейкових виборах.

«Також вони звітували Москві про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону. Для цього "малювали голоси" на користь глави Кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки», — зазначається у повідомленні.

Жога формував керівний склад окупаційних виборчкомів та особисто контролював підсумки так званого голосування.

 «Відповідні вказівки він давав Висоцькому, котрий організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких "рейдів" його учасники вимагали поставити необхідні позначки у незаконних бюлетенях», — уточнюють у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всіх трьох фігурантів про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У СБУ нагадують, що Пушиліна заочно засуджено до 15 років в'язниці, а Жога — до 12 років ув'язнення заочно. Зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України.

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