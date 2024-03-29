Через атаки окупантів за добу на Донеччині постраждали 3 людини, ще одна загинула

Минулої доби російські війська вдарили по Донецькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, троє цивільних — травмовані. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 28 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Миколаївці», — написав він.





Крім того, за уточненою інформацією, ще 3 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1895 осіб, отримали травми – 4744. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що окупанти обстріляли село Моначинівка Куп'янського району Харківської області сьогодні, 28 березня. Відомо про смерть жінки, також одного громадянського травмовано.