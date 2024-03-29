В ГСЧС назвали количество спасателей, которые понадобились для ликвидации последствий атаки оккупантов

Очередная атака россиян на энергетическую инфраструктуру Украины

Более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС были вовлечены в ликвидацию последствий ночных и утренних ударов России. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.



«Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом находились 10 регионов. За помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок», — говорится в сообщении.



В службе зафиксировали разрушения около 10 частных домов, еще десятки – повреждены. Напомним, российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три украинские теплоэлектростанции.



Ранее стало известно, что Россия нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Силы ПВО сбили 84 из 99 целей, атаковавших Украину.