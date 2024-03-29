У ДСНС назвали кількість рятувальників, які знадобились для ліквідації наслідків атаки окупантів

Чергова атака росіян на енергетичну інфраструктуру України

Понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС були залучені до ліквідації наслідків нічних та ранкових ударів Росії. Про це розповіли у пресслужбі рятувальників.



«Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина», - йдеться у повідомленні.



У службі зафіксували руйнування близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджено. Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три українські теплоелектростанції.



Раніше стало відомо, що Росія завдала потужного ракетно-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектора України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Сили ППО збили 84 з 99 цілей, які атакували Україну.