Донетчина вошла в список областей Украины, где ввели аварийные отключения электроэнергии

Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Сумской, Полтавской и Донецкой областях. Аварийные отключения уже использованы в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, сообщает пресс-служба компании.



«Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции», — сообщили в «Укрэнерго».



Кроме того, продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и Кривом Роге.



«Потребителей в других регионах также просим потреблять электроэнергию бережливо», — призвали в компании.



Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три украинские теплоэлектростанции.