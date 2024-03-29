Донеччина увійшла до списку областей України, де запровадили аварійні відключення електроенергії

Диспетчерський центр «Укренерго» змушений застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання у Сумській, Полтавській та Донецькій областях. Аварійні відключення вже використано у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях, повідомляє пресслужба компанії.



«Основна причина – відсутність достатнього обсягу потужностей, що генерують, в системі покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції», — повідомили в «Укренерго».



Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання у Харківській області та Кривому Розі.



«Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадно», — закликали в компанії.



Графіки відключень у Донецькій області можна знайти за посиланням.



Російські окупанти в ніч на 29 березня атакували три українські теплоелектростанції.