У Маріуполі виділили нові земельні ділянки під будівництво: для кого зводиться нове житло ►

Щонайменше три нові багатоповерхівки під іпотеку з'являться в окупованому Маріуполі. Відразу дві будівельні компанії одержали земельні ділянки під будівництво в окупованому місті. Новобудовам, зведеним на місці зруйнованих обстрілами будинків, надають нові адреси, щоб власники квартир не змогли довести право власності. Десятки українських сімей продовжують тулитися у друзів, родичів та по підвалах в окупованому Маріуполі. Чи є шанс у жителів міста, які пережили блокаду, отримати бодай якесь житло?





Квартири для військових РФ, мешканців російської глибинки, які бажають придбати житло біля моря, для заробітчан, але не для місцевих жителів Маріуполя, які залишилися без житла через вторгнення Росії. Купівлю квартири викинутої на вулицю української родини росіяни тепер називають «вигідним вкладенням».



Будинки під іпотеку для громадян Росії як гриби «ростуть» на місцях зруйнованих обстрілами будинків, у яких мешкали маріупольці до вторгнення РФ. Перший іпотечний будинок на півсотні квартир там здали в експлуатацію у грудні 2023 року. З початку минулого року було укладено п'ять угод на будівництво будинків за програмою пільгового іпотечного кредитування. Тепер збудують ще три іпотечні будинки для росіян на місці знесених багатоповерхівок із квартирами українців. Власники тепер уже будинків, що не існують, періодично виходять із пікетами.



Як розповів голова центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко, Росія оперує у цьому випадку не іпотечними кредитами, а різними цільовими програмами. За допомогою таких цільових програм також намагалися заселяти Далекий Схід.



«Купити собі житло в принципі, це не означає, що ти там житимеш. Тому велика кількість росіян часто купують дешевше житло в різних регіонах Росії просто для наявності прибутку. Але у випадку з Маріуполем там рахунок переселених людей з інших регіонів росіян і не лише пішов уже далеко на тисячі», — каже Божко.



І їм потрібно десь жити. Тому ще відразу дві нові компанії угруповання «ДНР» отримали земельні ділянки в окупованому місті за розпорядженням голови Дениса Пушиліна. На них забудовники планують збудувати три багатоповерхівки під іпотеку: один будинок планується збудувати біля самого центру — на проспекті Миру, 77Б. Раніше там була багатоповерхівка, яку росіяни вже знесли. Ще два — у Приморському на проспекті Богдана Хмельницького, 6А та 8А. І іпотека буде фінансово доступна лише більш менш заможним громадянам Росії та учасникам соціальних програм.



У цей час власники знищених росіянами квартир досі живуть у підвалах або, у кращому разі, туляться у друзів-знайомих.

Щоб не залишити шансів людям повернутись додому, а їхні квартири продати росіянам, у призначених Росією районних адміністраціях міста змінюють адреси для новобудов. Внаслідок цього мешканці демонтованих будинків, де будують іпотечне житло, втрачають свої права. І маріупольці залишаються ні з чим. Мешканці знесеного зруйнованого будинку на вулиці Нахімова здали свої документи на житло та прописку за місцем проживання до місцевої адміністрації, їх запевнили, що будинок відбудують і вони зможуть повернутися до своїх квартир. У результаті відбудоване житло українців продають росіянам.



Іпотека лише частина списку соціальних програм Росії для глобального заміщення населення українських територій. Саме так виглядає ентоцид, кажуть експерти. І український Севастополь тому приклад. Після анексії Криму там спостерігався ривок у прирості населення і явно не через бум народжуваності.



«Така мета не фігуруватиме в офіційних документах, бо по суті це ентоцид. Але вона читається за тими ідеями та за тими соціальними програмами, які РФ намагається створювати. Кінцева мета – остаточно розмити етнічний «портрет» регіону», — каже Божко.



Загалом під час блокади міста росіяни зруйнували майже 50% багатоповерхових будинків міста. Понад 50 тисяч сімей втратили житло. На сьогодні немає даних, скільки сімей отримали можливість розпочати життя з нуля хоча б у багатоповерхівках на околицях міста, які так голосно піарили росіяни ще рік тому. За словами експертів, ці будинки так і стоять напівпорожні. Очевидно, не всі з цими будинками так добре, як ретельно розповідала російська пропаганда.