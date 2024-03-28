В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника

В оккупированном Мариуполе местные так называемые «власти» при поддержке российских кураторов уничтожают археологический памятник, датированный V тыс. до нашей эры — Курган Дед.



Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики в оккупированном городе уничтожают экскаваторами археологический памятник.



Курган Дед находится по улице Филиппа Орлина в Центральном районе города. Раскидистый холм имеет современную высоту в шесть метров, а его диаметр достигает 70 метров.



Курган Дед датируют V тысячелетием до н.э. Историки относят курган к так называемой ямной культуре.



У 2021 году, до оккупации города, было принято решение о консервации кургана, чтобы сохранить памятник. По предварительным данным, оккупационная администрация планирует на месте археологического памятника сделать застройку.

О том, что в Мариуполе российские оккупационные власти намерены уничтожить историческую достопримечательность, стало известно еще год назад. Сейчас там ведутся строительные работы.