Оккупанты строят железную дорогу в оккупации: Буданов рассказал детали

Российские оккупанты строят железную дорогу на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.



«Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс почти завершен», — отметил он.



Буданов добавил, это может быть серьезной проблемой для Украины.



«Это может стать для нас серьезной проблемой, но надеюсь, что с этой железной дорогой мы как-то справимся, в этом у всех есть опыт. Это намного проще, чем вопрос Крымского моста», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что оккупационные власти РФ сообщили, что кольцевая железнодорожная дорога в аннексированный Крым через временно оккупированные территории Украины (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области) запуститься в конце 2024 года.