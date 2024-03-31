Окупанти будують залізницю в окупації: Буданов розповів деталі

Російські окупанти будують залізницю на тимчасово захоплених територіях України. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.



«Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоби з'єднатися з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес майже завершено», — зазначив він.



Буданов додав, що це може бути серйозною проблемою для України.



«Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому всі мають досвід. Це набагато простіше за питання Кримського мосту», — резюмував він.



Раніше ми писали, що окупаційна влада РФ повідомила, що кільцева залізниця в анексований Крим через тимчасово окуповані території України (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області) запуститься наприкінці 2024 року.