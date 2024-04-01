Донецька область дев'ять разів була обстріляна росіянами за минулу добу

Агресор не припиняє обстрілів Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби населені пункти Донецької області дев'ять разів були обстріляні окупантами. Про це станом на ранок 1 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Новоселидівці Курахівської громади поранено 3 особи, пошкоджено 7 приватних будинків. У Новогродівській громаді пошкоджено 5 будинків у Михайлівці, 1 – у Пташиному.

Краматорський район. У Торському Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки. У Дружківці пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків та багатоповерхівку. У Сіверську обстріляно 4 вулиці, пошкоджено будинок.

За добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 382 особи, у тому числі 15 дітей.