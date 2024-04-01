В КГВА подсчитали количество ракет выпущенных РФ по Киеву в первом квартале 2024

В Киевской городской военной администрации (КГВА) подсчитали количество и типы выпущенных россиянами ракет в первом квартале 2024 года. Об этом в Telegram сообщила КГВА.



«В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву в первом квартале этого года. С 01.012024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения», — отметил начальник КГВА Сергей Попко.





Из них:

5 единиц 3М22 «Циркон»;

11 единиц Х-47М2 «Кинжал»;

6 единиц Искандер-М;

3 единицы Х-69;

1 единица «Калибр»;

113 единиц Х-101;

48 ударных БпЛА типа «Shahed».

Согласно статистике КГВА, оккупанты запустили по столице Украины в первом квартале 139 ракет разных типов и 48 БпЛА «Shahed».



Ранее, 25 марта, россияне утром атаковали украинскую столицу ракетами. Силам ПВО удалось их сбить.