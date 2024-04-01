В КГВА подсчитали количество ракет выпущенных РФ по Киеву в первом квартале 2024

В Киевской городской военной администрации (КГВА) подсчитали количество и типы выпущенных россиянами ракет в первом квартале 2024 года. Об этом в Telegram сообщила КГВА.
«В доказательство тому статистика воздушных ударов по Киеву в первом квартале этого года. С 01.012024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения», — отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Из них:
Согласно статистике КГВА, оккупанты запустили по столице Украины в первом квартале 139 ракет разных типов и 48 БпЛА «Shahed».
Ранее, 25 марта, россияне утром атаковали украинскую столицу ракетами. Силам ПВО удалось их сбить.