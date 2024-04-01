У КМВА підрахували кількість ракет, випущених РФ по Києву в першому кварталі 2024 року

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підрахували кількість та типи випущених росіянами ракет у першому кварталі 2024 року. Про це у Telegram повідомила КМВА.
«На доказ тому статистика повітряних ударів по Києву перший квартал цього року. З 01.012024 до 01.04.2024 в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
З них:
Згідно зі статистикою КМВА, окупанти запустили по столиці України у першому кварталі цього року 139 ракет різних типів та 48 БПЛА «Shahed».
Раніше, 25 березня, росіяни вранці атакували українську столицю ракетами. Силам ППО вдалося їх збити.