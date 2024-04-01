Без срока давности: СБУ будет «ждать» пропагандистку Симонян за призывы убивать украинских детей

СБУ "ждет" пропагандистку РФ Маргариту Симоньян

СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян, призывающей убивать украинских детей. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.



Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призвавшей к геноциду украинцев.



Фигурантка возглавляет международный пропагандистский медиа – телеканал «RT». По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления русских оккупантов.



«Среди новых задокументированных преступлений фигурантки публичные призывы Симоньян к массовому убийству украинских детей в декабре 2023 года. Кроме этого, российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Отметим, что срок давности по уголовному делу не применяется в случае совершения преступлений против мира и человечества, а также повлекших нарушения национальной безопасности Украины.



Ранее СБУ задержала коллаборантку, которая работала в детском саду и корректировала ракетно-дроновые удары по Харькову.