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Без терміну давності: СБУ «чекатиме» на пропагандистку Симоньян за заклики вбивати українських дітей

01 квітня 2024, 14:41

Без терміну давності: СБУ «чекатиме» на пропагандистку Симоньян за заклики вбивати українських дітей

СБУ СБУ "чекає" на пропагандистку РФ Маргариту Симоньян

СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Маргариті Симоньян, яка закликає вбивати українських дітей. Про це повідомив речник відомства.

Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

Фігурантка очолює міжнародний пропагандистський медіа – телеканал «RT». За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення Росії та воєнні злочини російських окупантів.

«Серед нових задокументованих злочинів фігурантки публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Окрім цього, російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України», - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 442 (геноцид);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зазначимо, що термін давності у кримінальній справі не застосовується у разі скоєння злочинів проти миру та людства, а також ті, що спричинили порушення національної безпеки України.

Раніше СБУ затримала колаборантку, яка працювала в дитячому садку та коригувала ракетно-дронові удари по Харкову.

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