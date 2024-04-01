Зеленский собирал спецсовещание по НАТО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 апреля, провел специальное совещание по работе с НАТО. Об этом говорится на странице Зеленского в Facebook.

«Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год», — говорится в заявлении.

По его словам, на встрече были министр обороны Рустем Умеров и международная команда министерства. По его словам, этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов.

«В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе», — добавил президент.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Украине уже присутствуют военные из крупных стран НАТО.