Зеленський збирав спецнараду щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Facebook.

«Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом щодо сумісності та перспектив на цей рік», — йдеться у заяві.

За його словами, на зустрічі були міністр оборони Рустем Умеров та міжнародна команда міністерства. За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань.

«Зокрема це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі», - додав президент.

Нагадаємо , раніше глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Україні вже присутні військові із великих країн НАТО.