Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський збирав спецнараду щодо НАТО

01 квітня 2024, 22:05

Зеленський збирав спецнараду щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО. Про це йдеться на сторінці Зеленського у Facebook.

«Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом щодо сумісності та перспектив на цей рік», — йдеться у заяві.

За його словами, на зустрічі були міністр оборони Рустем Умеров та міжнародна команда міністерства. За його словами, цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань.

«Зокрема це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі», - додав президент.

Нагадаємо , раніше глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Україні вже присутні військові із великих країн НАТО.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Рустем Умєров
Організації
НАТО

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:26
Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну
20:35
На окупованій Луганщині загарбники розпочали хвилю «мобілізації»
19:12
В окупованому Донецьку відключать опалення: дата
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
10:58
В Авдіївці загарбники розстріляли сімейну пару
23:28
Головне за день: Обстріл Львова. Путін підписав наказ про весняний призов
23:03
Головне за день: Мобілізовані «ДНР» скаржаться на командування. Аварійні відключення світла
23:14
Головне за день: РФ атакує енергетику. «ЛНР» оголосила військовий призов
21:50
Плани РФ на Каховську греблю, Пушилін побачив в Авдіївці «хороше життя», спалах кору в Бердянську — дайджест з окупації ►
13:58
«Суд ДНР» засудив військовослужбовця ЗСУ до довічного ув'язнення
13:16
Сирський розповів причини відходу ЗСУ з Авдіївки
12:28
«ЛНР» проведе призов на військову службу з 1 квітня
08:01
Росіяни хочуть заборонити українські книги на окупованих територіях
23:13
Головне за день: РФ не зможе захопити Харків. «ДНР» оголосила військовий призов із 1 квітня
21:06
В окупованому Маріуполі почали копати ґрунт археологічної пам'ятки
19:30
На окупованій Луганщині затримали місцеву мешканку нібито за «шпигунство»
17:25
Проти Пушиліна відкрито ще одне кримінальне провадження — за псевдовибори
17:21
Над Севастополем упав російський військовий літак
усі новини
23:26
Головне за день: В Авдіївці розстріляли родину. Путін готує глобальну війну
22:56
У Міноборони РФ знову поскаржилися на атаку дронів
22:31
Армія РФ атакувала Кривий Ріг: постраждала жінка, в будинку вибиті вікна
22:08
ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили 14 атак росіян — Генштаб
22:05
Зеленський збирав спецнараду щодо НАТО
21:17
Повітряні сили ЗСУ збили російський дрон «Форпост»
20:41
Україна відбила найбільшу танкову атаку РФ з 24 лютого 2022 року — Forbes
20:35
На окупованій Луганщині загарбники розпочали хвилю «мобілізації»
19:59
Путін планує провести перестановки у військовому командуванні для «захисту» від НАТО — Newsweek
19:12
В окупованому Донецьку відключать опалення: дата
18:45
Окупанти перетворюють захоплені території на смітник через брак комунальників
18:30
У Бєлгороді знову стався обстріл: дев`ять постраждалих, є пошкодження
17:34
Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України над позиціями росіян
17:25
У Московській області горить найбільший багатопрофільний завод «Електроізоліт»
16:48
У тимчасово окупованому Маріуполі триває знесення будинків — міськрада
16:28
В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
15:55
Завтра скоротять подачу води Краматорську, Слов'янську, Дружківці та Костянтинівці
15:54
З Бахмутського району поліція та рятувальники евакуювали двох жінок
15:30
ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
15:25
Авіація РФ скинула на Бєлгородську область дві авіабомби
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Старобільську Луганської області під час вибуху автомобіля загинув колаборант Валерій Чайка. Фото: РІА Новини В окупованому Старобільську під час вибуху машини загинув колаборант
01 квітня, 16:28
ЗСУ розбили колону РФ на захід від Тоненького. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили колону росіян на захід від Тоненького — відео
01 квітня, 15:30
Сильна пожежа виникла на заводі «Уралмаш» у Росії. Фото: Shot У Росії горить завод «Уралмаш»
01 квітня, 14:31
ССО знищили станцію «Житель» на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео На Запорізькому напрямку ССО знищили комплекс РЕБ окупантів «Житель» — відео
01 квітня, 09:58
Вночі окупанти влучили ракетою у будівлю Дружківського палацу культури. Фото: Донецька ОВА Дружківка: Вночі окупанти обстріляли Палац культури
01 квітня, 07:53
Часів Яр: як близько тисячі людей виживають під російськими обстрілами ► Часів Яр: як близько тисячі людей виживають під російськими обстрілами ►
30 березня, 13:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама