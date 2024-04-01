В Минобороны РФ снова пожаловались на атаку дронов

В Российской Федерации вечером 1 апреля в очередной раз работала противовоздушная оборона. Сообщается, что якобы были сбиты дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



«Около 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве отметили, что ПВО якобы сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.



Ранее мы писали, что российский Белгород попал под обстрел. В результате атаки девять гражданских получили ранения. По уточненной информации, один мужчина в тяжелом состоянии, у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У еще одной пострадавшей — баротравма. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина - получили осколочные ранения разных частей тела и баротравмами.