У Міноборони РФ знову поскаржилися на атаку дронів

У Російській Федерації ввечері 1 квітня вкотре працювала протиповітряна оборона. Повідомляється, що нібито було збито дрони. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РФ.



«Близько 19:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві зазначили, що ППО збили шість українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря.



Раніше ми писали, що російський Бєлгород потрапив під обстріл . Внаслідок атаки дев'ять цивільних отримали поранення. За уточненою інформацією, один чоловік у тяжкому стані, у нього проникаюче поранення грудної клітки та наскрізне поранення стопи. Ще у однієї постраждалої — баротравма. Семеро людей - шестеро чоловіків і одна жінка - отримали осколкові поранення різних частин тіла та баротравмами.