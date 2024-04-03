Силы ПВО сбили все дроны-камикадзе — Воздушные силы

Сегодня, 3 апреля, оккупационные войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские «Шахеды». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Ночью враг ударил по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что все дроны-камикадзе были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.



Ранее мы писали, что российская армия 2 апреля атаковала Днепр ракетами. По состоянию на 17:02 известно о пострадавших.