Сили ППО збили всі дрони-камікадзе, — Повітряні сили України

Сьогодні, 3 квітня, окупаційні війська РФ атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі російські «шахеди». Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Вночі ворог вдарив по Донецькій області трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БПЛА «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що всі дрони-камікадзе знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.



Раніше ми писали, що російська армія 2 квітня атакувала Дніпро ракетами. Станом на 17:02 відомо про постраждалих.