Росія ракетами С-300 вдарила по місту Селидове: є пошкодження

Російські окупанти обстріляли Селидове. Фото: Селидівська МВА

Сьогодні, 3 квітня, окупаційні війська РФ вкотре завдали ракетних ударів по місту Селидове. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Попередньо, росіяни атакували місто за допомогою С-300.



Унаслідок обстрілу пошкоджено 7 адміністративних будівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.





Раніше ми писали, що 2 квітня російські війська обстріляли Донецьку область. Унаслідок атак трьох людей травмовано.