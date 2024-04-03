После авиаударов КАБами по Харьковской области разрушен магазин, повреждены помещения частного предприятия и жилой дом

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Военные РФ нанесли авиаудары по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов, разрушив гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщили в Нацполиции.



«02 апреля около 03:00 военные России нанесли авиаудары КАБами по селу Липцы Харьковского района. В результате обстрела разрушен магазин, повреждены помещения частного предприятия, жилой дом. Около 05:30 оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на село Чернещина Изюмского района», — отметили в Нацполиции.

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Разрушения в Харьковской области после авиаударов КАБами. Фото: Нацполиция

Правоохранители также подтвердили, что около 17:00 противник обстрелял из артиллерии село Новоосиново Купянского района.



Напомним, в результате этой атаки погиб мужчина, 11-летний мальчик получил ранение. Ребенок скончался в больнице.