Після авіаударів КАБами по Харківській області зруйновано магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства та житловий будинок

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Військові РФ завдали авіаударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів, зруйнувавши цивільну інфраструктуру. Про це повідомили у Нацполіції.



«02 квітня близько 03:00 військові РФ завдали авіаудари КАБами по селу Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйнований магазин, пошкоджено приміщення приватного підприємства, житловий будинок. Близько 05:30 окупанти скинули керовані авіабомби на село Чернещина Ізюмського району», - зазначили у Нацполіції.

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Руйнування на Харківщині після авіаударів КАБами. Фото: Нацполіція

Правоохоронці також підтвердили, що близько 17:00 супротивник обстріляв з артилерії село Новоосинове Куп'янського району.



Нагадаємо, внаслідок цієї атаки загинув чоловік, 11-річний хлопчик отримав поранення. Дитина померла у лікарні.