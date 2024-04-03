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За добу росіяни 17 разів обстріляли Донеччину: Філашкін розповів деталі

03 квітня 2024, 10:59

За добу росіяни 17 разів обстріляли Донеччину: Філашкін розповів деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударом опинилися три райони, внаслідок чого є пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ситуація у регіоні така:

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка. У Курахівській громаді під вогнем Дачне і Гостре. У Селидовому знищено двоповерхівку, пошкоджено 4 адмінбудівлі, 8 приватних і 12 багатоповерхових будинків.



Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 8 будинків: 4 в Іванівці і 4 у Тернах. У Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок і адмінбудівлю; ще 2 будинки у громаді пошкоджено у Пискунівці. У Калинівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і інфраструктурний об'єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

Раніше ми писали, що за 2 квітня російські війська обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак трьох людей травмовано.

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