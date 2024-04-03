Россия за март выпустила по Украине более 400 ракет, 600 дронов и 3 тысяч авиабомб, — Зеленский

Российская армия продолжает атаковать Украину различными видами вооружения: от дронов-камикадзе до ракет. Президент Украины Владимир Зеленский вновь напомнил, что нашей стране нужны системы Patriot.



«Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 «шахедов» и более 3 тысяч управляемых авиабомб», — отметил он.



По словам Зеленского, украинские города и села страдают от террора, в частности, особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и пограничным громадам.



Глава государства отметил, что миллионный город Харьков обстреливается РФ с помощью дронов, ракет и авиационных бомб. В результате этого есть жертвы, также разрушена критическая инфраструктура и жилые дома.



Зеленский призвал цивилизованный мир отправить в Украину надежные системы ПВО, которые могут спасти жизнь людей и вернуть безопасность городам.



«Patriot в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и громад, чья жизнь сейчас под российскими ударами», — добавил президент.



Ранее мы писали, что 3 апреля оккупационные войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все российские «Шахеды».