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Росія за березень випустила по Україні понад 400 ракет, 600 дронів і 3 тисячі авіабомб, — Зеленський

03 квітня 2024, 11:32

Росія за березень випустила по Україні понад 400 ракет, 600 дронів і 3 тисячі авіабомб, — Зеленський

Російська армія продовжує атакувати Україну різними видами озброєння: від дронів-камікадзе до ракет. Президент України Володимир Зеленський знову нагадав, що нашій країні потрібні системи Patriot.

«Тільки за цей березень російські терористи застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 «шахедів» та понад 3 тисячі керованих авіабомб», — зазначив він.

За словами Зеленського, українські міста та села страждають від терору, зокрема, особливо жорстоко Росія б'є по прифронтових територіях та прикордонних громадах.

Глава держави зазначив, що Харків обстрілюється РФ за допомогою дронів, ракет та авіаційних бомб. Внаслідок цього є жертви, також зруйнована критична інфраструктура та житлові будинки.

Зеленський закликав цивілізований світ відправити до України надійні системи ППО, які можуть врятувати життя людей та повернути безпеку містам.

«Patriot у руках українців довели, що усі форми російського терору можуть програти. І це потрібно – потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст та громад, чиє життя зараз під російськими ударами», — додав президент.

Раніше ми писали, що 3 квітня окупаційні війська РФ атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі російські «Шахеди».

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