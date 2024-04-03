Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: на что пойдут деньги

Латвия выделила новый пакет помощи Украине. Фото: Верховная Рада Украины

Правительство Латвии подготовило новый пакет помощи для Украины. Дружеская страна предоставит почти 10 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.



«Латвия с Украиной. Латвийское правительство утвердило новый пакет комплексной помощи Украине в 2024 году», — говорится в сообщении.



Отмечается, что помощь будет состоять из средств, которые пойдут на восстановление Украины – 5,3 млн евро, также Латвия выделила деньги для поддержки ВСУ через Европейский фонд мира – 4,3 млн евро.



Известно, что Латвия занимается восстановлением и отстройкой Черниговской области.



«Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что передаст Украине военную технику. Речь идет о бронированной технике и ракетах Aster.



Кроме того, Япония и Великобритания передали Украине 1,5 млрд долларов кредита на поддержку политики развития «Основы роста» через механизм Мирового банка.