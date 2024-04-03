Латвія затвердила новий пакет допомоги Україні: на що підуть гроші

Латвія виділила новий пакет допомоги Україні. Фото: Верховна Рада України

Уряд Латвії підготував новий пакет допомоги для України. Дружня країна надасть майже 10 млн євро. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України.



«Латвія з Україною. Латвійський уряд затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що допомога складатиметься з коштів, які підуть на відновлення України – 5,3 млн євро, також Латвія виділила гроші для підтримки ЗСУ через Європейський фонд миру – 4,3 млн євро.



Відомо, що Латвія займається відновленням та відбудовою Чернігівської області.



«Урядовий план на цей рік передбачає реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури області, психологічну допомогу жінкам, цифровізацію, консультації щодо територіального планування та інтеграції в ЄС», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що передасть Україні військову техніку. Йдеться про броньовану техніку та ракети Aster.



Крім того, Японія та Великобританія передали Україні 1,5 млрд доларів кредиту на підтримку політики розвитку «Основи зростання» через механізм Світового банку.