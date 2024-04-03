Армия РФ изменила тактику на левом берегу Херсонщины: противник задействует больше военных для штурмовых групп

На левобережье Днепра Херсонской области армия оккупантов несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп, сообщили Силы обороны Юга.



«8 таких попыток насчитали наши подразделения и все убедительно отразили. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении.



Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций. Напомним, украинские морские пехотинцы продолжают держать плацдарм в Крынках, уничтожая российскую технику и оккупантов.



Ранее стало известно, что Украина особенно эффективно использует небольшие ударные беспилотные летательные аппараты на левом берегу Херсонской области.