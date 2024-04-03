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Армия РФ изменила тактику на левом берегу Херсонщины: противник задействует больше военных для штурмовых групп

03 апреля 2024, 12:20

Армия РФ изменила тактику на левом берегу Херсонщины: противник задействует больше военных для штурмовых групп

На левобережье Днепра Херсонской области армия оккупантов несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп, сообщили Силы обороны Юга.

«8 таких попыток насчитали наши подразделения и все убедительно отразили. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию и укреплению позиций. Напомним, украинские морские пехотинцы продолжают держать плацдарм в Крынках, уничтожая российскую технику и оккупантов.

Ранее стало известно, что Украина особенно эффективно использует небольшие ударные беспилотные летательные аппараты на левом берегу Херсонской области.

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