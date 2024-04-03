Армія РФ змінила тактику на лівому березі Херсонщини: противник задіює більше військових для штурмових груп

На лівобережжі Дніпра Херсонської області армія окупантів дещо змінили тактику дій та намагалися атакувати великою кількістю дрібніших штурмових груп, повідомили Сили оборони Півдня.



«8 таких спроб нарахували наші підрозділи й всі переконливо відбили. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції», — йдеться у повідомленні.



Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи щодо утримання та зміцнення позицій. Нагадаємо, українські морські піхотинці продовжують тримати плацдарм у Кринках, знищуючи російську техніку та окупантів.



Раніше стало відомо, що Україна особливо ефективно використовує невеликі безпілотні ударні літальні апарати на лівому березі Херсонської області.