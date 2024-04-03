FPV-дрон сжег российскую БМП-3 за 2 миллиона долларов и остановил продвижение техники РФ на восточном направлении

FPV-дрон НГУ уничтожил российскую БМП-3. Фото: кадр из видео

Спецназовцы «Омега-1» Национальной гвардии разбили колонну вражеской бронетехники на восточном направлении. Видео опубликовал канал Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.



«Сначала наши артиллеристы меткими выстрелами остановили движение вражеской колонны. Уцелевшей осталась только БМП-3 оккупантов, но уже в следующую минуту омеговцы ее успешно ликвидировали», — говорится в сообщении.



Отмечается, что FPV-дрон с мощным аккумулятивным снарядом сжег российскую броню стоимостью почти 2 миллиона долларов.



Напомним, по состоянию на 3 апреля, российская оккупационная армия потеряла раненными и убитыми более 710 военнослужащих и 60 единиц техники.