FPV-дрон спалив російську БМП-3 за 2 мільйони доларів і зупинив просування техніки РФ на східному напрямку

FPV-Дрон НГУ знищив російську БМП-3. Фото: кадр із відео

Спецназівці «Омега-1» Національної гвардії розбили колону ворожої бронетехніки на східному напрямку. Відео опублікував канал Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.



«Спочатку наші артилеристи влучними пострілами зупинили рух ворожої колони. Вцілілою лишилася тільки БМП-3 окупантів, але вже наступної хвилини омегівці її успішно ліквідували», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що FPV-дрон із потужним акумулятивним набоєм спалив російську броню вартістю майже 2 мільйони доларів.



Нагадаємо, станом на 3 квітня, російська окупаційна армія втратила пораненими та вбитими понад 710 військовослужбовців та 60 одиниць техніки.