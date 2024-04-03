Украинский робот «Динамо» подкладывает мины к траншеям оккупантов — видео

Робот ВСУ с позывным «Динамо» взрывает траншеи россиян. Фото: кадр из видео

63 отдельная механизированная бригада ВСУ продемонстрировала работу украинского робота с позывным «Динамо», подкладывающим мины к траншеям российских оккупантов. Видео появилось в Telegram 63 ОМБр.



«Наши дроны не только летают, но и не менее продуктивно ездят. Эта машинка с позывным "Динамо" регулярно подкладывает на позиции русских сюрпризы с фейерверками», — говорится в подписи к видео.



Ранее ВСУ взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области с помощью наземного работа-камикадзе, чем существенно усложнили логистику россиян.