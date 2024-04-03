Український робот «Динамо» підкладає міни на траншеї окупантів, — відео

Робот ЗСУ із позивним «Динамо» підриває траншеї росіян. Фото: кадр із відео

63-я окрема механізована бригада ЗСУ продемонструвала роботу українського робота з позивним «Динамо», що підкладає міни на траншеї російських окупантів. Відео з'явилося у Telegram 63-ї ОМБр.



«Наші дрони не лише літають, але й не менш продуктивно їздять. Ця машинка з позивним "Динамо" регулярно підкладає на позиції русні різноманітні сюрпризи з феєрверками», - йдеться у підписі до відео.



Раніше ЗСУ підірвали міст у селі Іванівське Донецької області за допомогою наземного робота-камікадзе, чим значно ускладнили логістику росіян.