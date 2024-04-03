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Оборона ВСУ может не выдержать натиска российских войск — Politico

03 апреля 2024, 18:25

Оборона ВСУ может не выдержать натиска российских войск — Politico

Украине угрожает крах на поле боя даже при разблокировке помощи США. Об этом сообщило сегодня американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных, служивших под командованием генерала Залужного.

Отмечается, что есть большой риск обрушения линии фронта там, где Россия сосредоточит свое наступление, воспользовавшись численным превосходством и управляемыми авиабомбами. 

«Сейчас Украине ничего не может помочь, поскольку нет серьезных технологий, способных компенсировать большое численное превосходство российских войск», — пишет Politico.

Украине нужно минимум 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников.

Журналисты подчеркивают, что в то время как Украина избегает тотального призыва, Россия «собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть, и раньше».

В издании также отмечают, что скандальный миллиардер Илон Маск недавно высказал предупреждение о возможном крахе на фронте, особенно подчеркнув возможность кризиса в Одессе.

Однако его прогноз не слишком отличается от тревожных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в последние дни.

Согласно высказыванию Зеленского, в случае неодобрения заблокированного многомиллиардного пакета помощи со стороны Запада в ближайшее время, украинским властям придется начать «отступление, шаг за шагом, маленькими шажками». Он также предупреждает, что контроль над некоторыми крупными городами рискует быть утраченным.

Очевидно, что предупреждения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по разблокированию военной помощи, крайне необходимой украинской армии — от артиллерийских снарядов калибра 155 мм до систем ПВО Patriot и беспилотников. Однако печальная реальность заключается в том, что даже при одобрении пакета Конгрессом США, его может оказаться недостаточно для предотвращения серьезных прорывов оккупантов на поле боя.

Издание подчеркивает, что подобное неудачное развитие событий, особенно в период активной избирательной кампании в США и Европе, может повысить давление со стороны Запада на Россию в рамках переговоров, что в конечном итоге может дать Кремлю возможность возобновить конфликт в будущем без значительных препятствий.

Также, по данным Politico, высокопоставленные украинские военные деятели подчеркнули, что стратегия, основанная на ожидании ошибок со стороны России, непродуктивна. Они были недовольны ошибками, которые, по их мнению, с самого начала ослабляли сопротивление Украины, и указали на ошибки как со стороны Запада, так и Украины.

Кроме того, они высказали острую критику в адрес западных задержек, заявив, что вооружения и системы прибыли слишком поздно и в недостаточном объеме, чтобы изменить обстановку.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки захвата Донецкой области в ее административных границах. Сейчас противник все ближе подходит к городу Часов Яр, который расположен недалеко от Бахмута.

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