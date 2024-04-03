Оборона ЗСУ може не витримати тиску російських військ — Politico

Україні загрожує крах на полі бою навіть за розблокування допомоги США. Про це повідомило сьогодні американське видання Politico з посиланням на високопосадовців, які служили під командуванням генерала Залужного.

Наголошується, що є великий ризик обвалення лінії фронту там, де Росія зосередить свій наступ, скориставшись чисельною перевагою та керованими авіабомбами.

«Зараз Україні нічого не може допомогти, оскільки немає серйозних технологій, здатних компенсувати велику чисельну перевагу російських військ», — пише Politico.

Україні потрібно щонайменше 4 мільйони снарядів та 2 мільйони безпілотників.

Журналісти наголошують, що в той час, як Україна уникає тотального призову, Росія «збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а може, й раніше».

У виданні також зазначають, що скандальний мільярдер Ілон Маск нещодавно висловив попередження про можливий крах на фронті, особливо наголосивши на можливості кризи в Одесі.

Проте його прогноз не надто відрізняється від тривожних заяв президента України Володимира Зеленського, зроблених останніми днями.

Згідно з висловом Зеленського, у разі несхвалення заблокованого багатомільярдного пакету допомоги з боку Заходу найближчим часом, українській владі доведеться розпочати «відступ, крок за кроком, маленькими кроками». Він також попереджає, що контроль за деякими великими містами ризикує бути втраченим.

Очевидно, що попередження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль щодо розблокування військової допомоги, украй необхідної української армії — від артилерійських снарядів калібру 155 мм до систем ППО Patriot та безпілотників. Однак сумна реальність полягає в тому, що навіть при схваленні пакету Конгресом США його може виявитися недостатньо для запобігання серйозним проривам окупантів на полі бою.

Видання наголошує, що подібний невдалий розвиток подій, особливо в період активної виборчої кампанії у США та Європі, може підвищити тиск із боку Заходу на Росію в рамках переговорів, що зрештою може дати Кремлю можливість відновити конфлікт у майбутньому без значних перешкод.

Також, за даними Politico, високопоставлені українські військові діячі підкреслили, що стратегія, яка ґрунтується на очікуванні помилок з боку Росії, непродуктивна. Вони були незадоволені помилками, які, на їхню думку, від початку послаблювали опір України, і вказали на помилки як із боку Заходу, так і України.

Крім того, вони висловили гостру критику на адресу західних затримок, заявивши, що озброєння та системи прибули надто пізно та в недостатньому обсязі, щоб змінити обстановку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби захоплення Донецької області у її адміністративних кордонах. Зараз противник все ближче підходить до міста Часів Яр, який розташований неподалік Бахмута.