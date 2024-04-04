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Силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе — Воздушные силы

04 апреля 2024, 09:57

Силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе — Воздушные силы

Силы ПВО сбили 11 БПЛА. Фото: Воздушные силы Силы ПВО сбили 11 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Сегодня, 4 апреля, российская армия ударила по территории Украины ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 11 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«Ночью 4 апреля 2024 г. противник атаковал Харьковщину ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области — РФ. Всего зафиксированы пуски 20 «шахедов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных беспилотников.

Ранее мы писали, что 4 апреля из-за ночной атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли четыре человека, десять получили ранения различной степени тяжести.

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